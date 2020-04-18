CHP 100’üncü yıl kutlamasını başlattı
CHP’nin kutlama programı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medyadan çocuklara yaptığı çağrıyla başladı. Kılıçdaroğlu, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu sene evlerinizde kutlayacaksınız. Sizleri çok seviyorum. Nice 23 Nisanlarda buluşmak dileğiyle” dedi.
TBMM’nin açılışının 100. yıldönümü için çok önceden çalışmaya başlayan CHP, koronavirüs salgınında çocuklara konulan sokağa çıkma yasağını göz önünde bulundurarak kutlamaları evlere taşıdı. CHP, TBMM’nin 100. yılını sosyal medyada başlattığı “Cama Yansıyan Kardeşlik” ve “Zaman Kapsülü” projeleriyle kutluyor. Kutlamalar; #dünyayıbarışlaiyileştireceğiz ve #yurttabarışdünyadabarış hastagleriyle sosyal medyada paylaşılırken, dünya barışı ile ilgili yazı ve videolar zamankapsulu@chp.org.tr adresine gönderilecek.
DÜNYA BARIŞINA ADIYORUZ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çocuklara şöyle seslendi: “Sevgili çocuklar, coşkuyla kutlamayı beklediğiniz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu sene evlerinizde kutlayacaksınız. Tarihi bir döneme tanıklık ettiğimiz bu günlerde dayanışmanın, sevginin, barışın ve sağlığın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Tüm dünya çocuklarıyla birlikte tanıklık ettiğiniz bu günlerde, ulusal egemenliğin 100. yılını sağlık dolu bir dünya dileğiyle dünya barışına adıyoruz. Sizleri çok seviyorum.”
WEB SAYFASI HAZIRLANDI
CHP’nin kutlama programını anlatan Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi ise, iki projenin eş zamanlı olarak ilerleyeceğini belirterek, “Zaman Kapsülü Projesi için web sayfası hazırlıyoruz. Gelen tüm resim, video ve yazıları bu sayfaya yükleyeceğiz. 1 sene sonra erişime açılacak site ile dünya için temennilerimizi görmüş olacağız” dedi.
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