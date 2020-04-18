CHP 100’üncü yıl kutlamasını başlattı

TBMM’nin açılışının 100. yıldönümü için çok önceden çalışmaya başlayan CHP, koronavirüs salgınında çocuklara konulan sokağa çıkma yasağını göz önünde bulundurarak kutlamaları evlere taşıdı. CHP, TBMM’nin 100. yılını sosyal medyada başlattığı “Cama Yansıyan Kardeşlik” ve “Zaman Kapsülü” projeleriyle kutluyor. Kutlamalar; #dünyayıbarışlaiyileştireceğiz ve #yurttabarışdünyadabarış hastagleriyle sosyal medyada paylaşılırken, dünya barışı ile ilgili yazı ve videolar zamankapsulu@chp.org.tr adresine gönderilecek.

DÜNYA BARIŞINA ADIYORUZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çocuklara şöyle seslendi: “Sevgili çocuklar, coşkuyla kutlamayı beklediğiniz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu sene evlerinizde kutlayacaksınız. Tarihi bir döneme tanıklık ettiğimiz bu günlerde dayanışmanın, sevginin, barışın ve sağlığın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Tüm dünya çocuklarıyla birlikte tanıklık ettiğiniz bu günlerde, ulusal egemenliğin 100. yılını sağlık dolu bir dünya dileğiyle dünya barışına adıyoruz. Sizleri çok seviyorum.”

WEB SAYFASI HAZIRLANDI

CHP’nin kutlama programını anlatan Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi ise, iki projenin eş zamanlı olarak ilerleyeceğini belirterek, “Zaman Kapsülü Projesi için web sayfası hazırlıyoruz. Gelen tüm resim, video ve yazıları bu sayfaya yükleyeceğiz. 1 sene sonra erişime açılacak site ile dünya için temennilerimizi görmüş olacağız” dedi.