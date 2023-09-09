CHP 100’üncü yaşını kutluyor

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Kutlamalara CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte katıldı. CHP yönetiminden çok sayıda ismin yanı sıra, milletvekilleri ve belediye başkanları da törende yerini aldı.

İMAMOĞLU GECEYE KATILMADI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu programa katılmazken, genel başkanlık için ismi geçen CHP Grup Başkanı Özgür Özel kutlamalarda hazır bulundu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Programda Sunay Akın, Aydınlanma Yolu’nda isimli sunumunda CHP’nin 100 yılını ve tarihini anlattı. Kutlamalar, Atatürk, Türk Bayrağı ve CHP’nin genel başkanlarının binaya yansıtıldığı ışık gösterileri ve havai fişek şovlarıyla sona erdi.

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ADALET YÜRÜYÜŞÜ MARŞA İLHAM OLDU

CHP’nin 100. yaşına özel ünlü besteci ve orkestra şefi Bujor Hoinic tarafından bestelenen 100. Yıl Marşı da ilk kez seslendirildi. “Geçmişin Mirasıyla Yeni Yüzyıla” sloganıyla gerçekleştirilen kutlamalar kapsamında bu akşam da CHP’den milletvekili adaylığı için de adı geçen sanatçı Candan Erçetin konser verecek. Kılıçdaroğlu bu sabah da 81 ilden gelen 1922 kişi ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret edecek.