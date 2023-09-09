×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

CHP 100’üncü yaşını kutluyor

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Genel Merkez#Kutlama
CHP 100’üncü yaşını kutluyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2023 07:00

CHP’nin 100. Kuruluş Yıl Dönümü kutlamaları, dün akşam Genel Merkez’de düzenlenen resepsiyon ve ışık gösterileriyle başladı.

Haberin Devamı

Kutlamalara CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte katıldı. CHP yönetiminden çok sayıda ismin yanı sıra, milletvekilleri ve belediye başkanları da törende yerini aldı.

CHP 100’üncü yaşını kutluyor

İMAMOĞLU GECEYE KATILMADI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu programa katılmazken, genel başkanlık için ismi geçen CHP Grup Başkanı Özgür Özel kutlamalarda hazır bulundu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Programda Sunay Akın, Aydınlanma Yolu’nda isimli sunumunda CHP’nin 100 yılını ve tarihini anlattı. Kutlamalar, Atatürk, Türk Bayrağı ve CHP’nin genel başkanlarının binaya yansıtıldığı ışık gösterileri ve havai fişek şovlarıyla sona erdi.

Haberin Devamı

CHP 100’üncü yaşını kutluyor

ADALET YÜRÜYÜŞÜ MARŞA İLHAM OLDU

CHP’nin 100. yaşına özel ünlü besteci ve orkestra şefi Bujor Hoinic tarafından bestelenen 100. Yıl Marşı da ilk kez seslendirildi. “Geçmişin Mirasıyla Yeni Yüzyıla” sloganıyla gerçekleştirilen kutlamalar kapsamında bu akşam da CHP’den milletvekili adaylığı için de adı geçen sanatçı Candan Erçetin konser verecek. Kılıçdaroğlu bu sabah da 81 ilden gelen 1922 kişi ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret edecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#Genel Merkez#Kutlama

BAKMADAN GEÇME!