Chatham House’da Doğu Akdeniz ve Karadeniz’i anlattı

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Akar buradaki konuşmasında, Rusya’nın Ukrayna’daki Rus yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donbas bölgesine askeri müdahalede bulunabileceğini açıklamasından sonra iyice ısınan Karadeniz ile Doğu Akdeniz’de Türkiye-Yunanistan ekseninde yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Akar, İngiltere’den de FETÖ ile mücadelede Türkiye’ye destek verip, örgüte karşı somut adımlar atılmasını talep etti.

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