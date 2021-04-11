Chatham House’da Doğu Akdeniz ve Karadeniz’i anlattı
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’in daveti üzerine bu ülkeye iki günlük resmi ziyarette bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dünya çapındaki güncel meselelerin analiz edildiği ünlü düşünce kuruluşu Chatham House’da “Savunma ve Güvenlik: Türkiye’nin Stratejik Perspektifi” konulu oturuma katılarak bir konuşma yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Akar buradaki konuşmasında, Rusya’nın Ukrayna’daki Rus yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donbas bölgesine askeri müdahalede bulunabileceğini açıklamasından sonra iyice ısınan Karadeniz ile Doğu Akdeniz’de Türkiye-Yunanistan ekseninde yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verdi.
Akar, İngiltere’den de FETÖ ile mücadelede Türkiye’ye destek verip, örgüte karşı somut adımlar atılmasını talep etti.
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