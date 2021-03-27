Charlie Hebdo’ya Cumhurbaşkanı’na hakaret davası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu karikatür nedeniyle başlattığı soruşturmayı tamamlayarak, derginin genel direktörü Julien Serignac, yazı işleri müdürü Gerard Biard, genel yayın yönetmeni Laurent Sorurisseau ve karikatürist Alice Petti hakkında ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan 4 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı. Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, soruşturma kapsamında, şüphelilerin ifadelerinin alınması için Fransa makamlarına talepte bulunduğu anlatılarak, “Buna karşın Fransız makamlarınca henüz bu talebe ilişkin bir cevap verilmemiştir” denildi.

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