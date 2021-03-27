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Gündem
Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
Haber Giriş: 27.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Charlie Hebdo’ya Cumhurbaşkanı’na hakaret davası

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Charlie Hebdo’ya Cumhurbaşkanı’na hakaret davası

Fransa'da yayın yapan Charlie Hebdo isimli dergi 28 Ekim 2020’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret içeren bir karikatür yayınladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu karikatür nedeniyle başlattığı soruşturmayı tamamlayarak, derginin genel direktörü Julien Serignac, yazı işleri müdürü Gerard Biard, genel yayın yönetmeni Laurent Sorurisseau ve karikatürist Alice Petti hakkında ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan 4 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı. Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, soruşturma kapsamında, şüphelilerin ifadelerinin alınması için Fransa makamlarına talepte bulunduğu anlatılarak, “Buna karşın Fransız makamlarınca henüz bu talebe ilişkin bir cevap verilmemiştir” denildi.

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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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