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Haber Giriş: 29.06.2021 - 15:26 | Son Güncelleme:

Chanson de Roland destanı hangi millete ait?

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Chanson de Roland destanı, çoktan seçmeli sorularda ya da belirli sınavlarda karşılaşılan konular arasında yer alıyor. Chanson de Roland destanı hangi millete ait sorusuna cevap arayan pek çok kişi, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, kısaca Chanson de Roland hangi millete aittir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Chanson de Roland destanı, belirli dönemlerde araştırılıyor. Roland adlı kahramanın az sayıda arkadaşıyla beraber Müslüman Araplara karşı verdiği mücadeleyi konu alır. Hikâye İspanya'da ve Frank imparatoru Charlemagne döneminde geçer. Ortaçağ'ın daha geç dönemlerinde yazıya geçirilmiştir.

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