‘Change’ operasyonu

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Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, şüphelilerin yurt dışından getirdikleri araçlara, kazalı ya da ağır hasarlı araçların fabrika çıkış bilgilerini uyarlayarak trafiğe çıkardıkları belirlendi. Polis ekipleri, şüphelilerin bu yöntemle iki çekici ve üç dorsenin bilgilerini değiştirerek haksız kazanç sağlandığını tespit etti. Araçlara ait bilgilerin ya çalıntı araçlardan ya da menşei tespit edilemeyen taşıtlardan aktarıldığı, bazı durumlarda ise hacizli araçların bilgilerinin kullanıldığı anlaşıldı.

5 İLÇEDE OPERASYON

Soruşturmada İstanbul’un Esenyurt, Başakşehir, Ataşehir, Hatay’ın Reyhanlı ilçesi ve Mardin’in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonlarla altı şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, 4 Haziran’da Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 5’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.