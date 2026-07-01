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'Change araç' operasyonunda 5 tutuklama

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#Change Operasyonu#Kaçakçılık#Kırklareli Emniyeti
Change araç operasyonunda 5 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2026 18:10

Kırklareli merkezli çalıntı ve gümrük kaçağı araçların şase numaralarını değiştirip piyasaya süren şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 5 kişi tutuklandı.

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Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, çalıntı ve gümrük kaçağı araçların şase numaralarını değiştirip piyasaya süren şüpheliler belirlendi. Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 11 ilde belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 42 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İncelemeye alınan araçlardan 5'inin change olduğu belirlenirken, diğer araçların kriminal incelemeleri sürüyor.

Change araç operasyonunda 5 tutuklama

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız 3 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 807 fişek, sahte şase etiketleri, çok sayıda faturasız araç parçası ve motor blokları ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 5'i tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#Change Operasyonu#Kaçakçılık#Kırklareli Emniyeti

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