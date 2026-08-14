‘Chakma’ grubuna soruşturma

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Soruşturma kapsamında, söz konusu videonun toplumun örfüne, ahlaki ve etik değerlerine saldırı içerdiği ve çocukların gelişimini olumsuz yönde etkileyici nitelikte olduğu öne sürüldü.

Videoyu hazırlayan ve yayınlayan şüphelilerin ve ilgili sosyal medya hesaplarının tespitini isteyen başsavcılık, ‘CHAKMA’ ve ‘@grupchakma’ adlı Instagram hesabı ile hesap sahibinin belirlenmesi için talimat verdi.