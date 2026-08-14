‘Chakma’ grubuna soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medyada ‘küçük trans çocuklara örnek olacağız’ gibi sözler içeren videoyu hazırlayan kişi ya da kişiler hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
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Soruşturma kapsamında, söz konusu videonun toplumun örfüne, ahlaki ve etik değerlerine saldırı içerdiği ve çocukların gelişimini olumsuz yönde etkileyici nitelikte olduğu öne sürüldü.
Videoyu hazırlayan ve yayınlayan şüphelilerin ve ilgili sosyal medya hesaplarının tespitini isteyen başsavcılık, ‘CHAKMA’ ve ‘@grupchakma’ adlı Instagram hesabı ile hesap sahibinin belirlenmesi için talimat verdi.
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