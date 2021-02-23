Chaff ne demek ve Chaff fişeği nedir?

Chaff, radar ekranlarında birincil hedefler kümesi olarak görünen ya da ekranı birden çok dönüşle etkisiz hale getiren alüminyum , metalize cam elyaf veya plastik parçalarını ifade etmektedir. Modern silahlı kuvvetler, radar güdümlü füzeleri hedeflerinden uzaklaştırmak için Chaff kullanmaktadır.

Çoğu askeri uçak ve savaş gemisinin kendini savunma amaçlı Chaff dağıtma sistemleri vardır.