Chaff ne demek ve Chaff fişeği nedir?
Chaff, Türkçe manasıyla saman anlamına gelmektedir. Chaff fişeği ise buna binaen yapılmış bir tanımlamadır. Kökeni 2. Dünya Savaşı yıllarına kadar dayanan Chaff, bir dönem Düppel olarak da anılmıştı. Chaff kullanımı, uçakların radardan gizlenmesi için önemli olarak nitelendirilmektedir. Peki, Chaff ne demek ve Chaff fişeği nedir? İşte, o bilgiler
Chaff, radar ekranlarında birincil hedefler kümesi olarak görünen ya da ekranı birden çok dönüşle etkisiz hale getiren alüminyum , metalize cam elyaf veya plastik parçalarını ifade etmektedir. Modern silahlı kuvvetler, radar güdümlü füzeleri hedeflerinden uzaklaştırmak için Chaff kullanmaktadır.
Çoğu askeri uçak ve savaş gemisinin kendini savunma amaçlı Chaff dağıtma sistemleri vardır.