‘Cezve’yi işkence yaparak öldüren hayvan düşmanı en ağır cezayı almalı

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İSTANBUL Başakşehir’de, önceki gün saat 14.39’da yan bloktaki apartmana tadilat için giden işçilerden boyacı Burak Alan (29), kucağına aldığı Cezve isimli kediyi bina içine götürdü. Alan, etrafta kimsenin olmadığından emin olunca kucağındaki kediyi kuyruğundan tutarak yere fırlattı ve tekmelemeye başladı. 6 yaşındaki sahipli kedi Cezve’ye yaklaşık bir buçuk dakika boyunca işkence yapan Alan’ın, başka bir tadilat işçisinin apartman kapısını açmasıyla kediyi ayağıyla itip tekmeleyerek dışarı çıkarmaya çalıştığı da güvenlik kamerasına yansıdı.

‘CAN DÜŞMANIM OLARAK GÖRDÜM’

Saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Burak Alan’ın kimliğini tespit etti. Aynı gün yakalanan Alan, emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Apartman sakinleri tarafından tedavi amacıyla veterinere götürülen kedi Cezve ise hayatını kaybetti. Şüpheli Burak Alan’ın emniyette verdiği ifadesi ortaya çıktı. Alan ifadesinde şunları söyledi: “Malzeme almak amacıyla arabaya indiğimde daha önceden sevmiş olduğum kediyi gördüm ve sevmek istedim. Kucağıma alacağım sırada bana saldırdı. Refleks olarak fırlattım. Kediye çok sinirlendiğim için tekmeledim. Gözümü hırs bürüdüğü için duramadım. Pişmanım. Kediyi ben o anda bir kedi olarak değil, can düşmanım olarak gördüğüm için o şekilde davrandım. Neden böyle yaptığımı bilmiyorum. Oraya biri gelince bir anda ne yaptığımın farkına vardım.”

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Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edilen Burak Alan, ‘Hayvanları Koruma Kanunu’ kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EROS’UN KATİLİ İYİ HAL İNDİRİMİ ALMIŞTI

Başakşehir’de bir sitenin içinde vahşice tekmelenerek öldürülen kedi Eros’un haberi Hürriyet’te geniş yer bulmuş, sanığın aldığı ceza da özel haberle kamuoyuna duyurulmuştu. Eros’un ölümünün ardından Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı devreye girmiş, olay toplumda büyük infial yaratmıştı. Eros’u katleden İbrahim Keloğlan iyi hal indirimiyle 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış ve serbest bırakılmıştı.

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CANİNİN ANNESİNDEN KORKUNÇ SAVUNMA

ADLİYE önünde beklerken Burak Alan’ın tutuklama haberini alan ama buruk bir sevinç yaşadığını belirten Cezve’nin sahibi Serpil Daşçı, “Tutuklansa ne olacak, 2 ay sonra salacaklar. Annesi bize, ‘Dışarıda tecavüzcüler yargılanmıyor da oğlum kedi öldürdü diye mi yargılanıyor’ dedi. ‘Alt tarafı kedi’ diyorlar. Ona, ‘Vurma’ der gibi bakıyor, yine vuruyor. Sadece 10 saniye bu acıyı yaşasın istiyorum. Birkaç ay yatıp çıkacak, insan içine kesinlikle çıkmamalı” dedi.

Kedi katili Burak Alan tutuklandı.

CAYDIRICI CEZALAR İSTENİYOR

Avukat Hafize Hilal Koçak yaptığı açıklamada, “2024 yılında burada olma sebebimiz Eros’tu, şimdi Cezve için buradayız. Eros’ta emsal teşkil eden karar çıkmadığı için bu suçlar işleniyor. Bu suçlara verilecek cezaların yatarı olan caydırıcı cezalar olmasını talep ediyoruz” diye konuştu.