Cezve'yi işkence ederek katletmişti! Caninin aldığı ceza belli oldu!

Hatırlanacağı üzere İstanbul Başakşehir’de, geçtiğimiz Ağustos ayında yan bloktaki apartmana tadilat için giden işçilerden boyacı Burak Alan (29), kucağına aldığı Cezve isimli kediyi bina içine götürdü. Alan, etrafta kimsenin olmadığından emin olunca kucağındaki kediyi kuyruğundan tutarak yere fırlattı ve tekmelemeye başlamış ve işkence ederek öldürmüştü. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrasında gözaltına alınan cani, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Olayla ilgili görülen karar duruşmasında mahkeme, indirim uygulamayarak Burak Alan'ı 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

NELER OLMUŞTU?



Saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Burak Alan’ın kimliğini tespit etti. Aynı gün yakalanan Alan, emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Apartman sakinleri tarafından tedavi amacıyla veterinere götürülen kedi Cezve ise hayatını kaybetti. Şüpheli Burak Alan’ın emniyette verdiği ifadesi ortaya çıktı.



Alan ifadesinde şunları söyledi:



"Malzeme almak amacıyla arabaya indiğimde daha önceden sevmiş olduğum kediyi gördüm ve sevmek istedim. Kucağıma alacağım sırada bana saldırdı. Refleks olarak fırlattım. Kediye çok sinirlendiğim için tekmeledim. Gözümü hırs bürüdüğü için duramadım. Pişmanım. Kediyi ben o anda bir kedi olarak değil, can düşmanım olarak gördüğüm için o şekilde davrandım. Neden böyle yaptığımı bilmiyorum. Oraya biri gelince bir anda ne yaptığımın farkına vardım."

