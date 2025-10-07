Cezve’nin katiline 3 yıl 8 ay hapis

Haberin Devamı

Kediyi binanın içine götüren Alan, burada hayvana dakikalarca işkence yaptı. Kedinin işkence gördüğü anlar sitenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kedinin öldüğünü gören site sakinleri, sahibi Serap Daşçı’ya haber verdi. Güvenlik kameralarını izleyen Daşçı, yaşananları görünce kayıtlarla birlikte polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine şüpheli Burak Alan tutuklandı.

Savcılık, toplanan deliller, şüpheli beyanı ve güvenlik kamerası görüntüleri doğrultusunda Burak Alan hakkında ‘bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme’ suçundan dava açtı. Davanın ilk duruşması, dün Küçükçekmece 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Kararını açıklayan mahkeme Burak Alan’ı 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Cezada indirm uygulanmadı.

Haberin Devamı

Duruşmayı çok sayıda kişi takip ederken, duruşma salonu önünde bekleyen hayvanseverler kararın açıklanmasının ardından gözyaşlarına boğuldu.