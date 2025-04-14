×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cezevinden izinli çıktı; eski eşini öldürüp erkek arkadaşını yaraladı! Tutuklanan katilin ifadesi ortaya çıktı: Birlikte görünce öfkeye kapıldım

Güncelleme Tarihi:

#Kadın Cinayeti#Cinayet#Son Dakika
Cezevinden izinli çıktı; eski eşini öldürüp erkek arkadaşını yaraladı Tutuklanan katilin ifadesi ortaya çıktı: Birlikte görünce öfkeye kapıldım
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2025 11:14

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde boşandığı 2 çocuğunun annesi Hatice Ünlü'yü boğazını keserek öldüren, erkek arkadaşının ise şah damarını kesen zanlı tutuklandı. Zanlı, çocuklarının eşyalarını almak için gittiği evde çifti görünce kendisini kaybettiğini iddia etti.

Haberin Devamı

Pamukkale ilçesine bağlı Kuşpınar Mahallesi Lise Caddesi'nde geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen olayda; Denizli Kocabaş Açık Cezaevinde hükümlü bulunan Mehmet Köseoğlu (42), cezaevinden izinli olarak çıktıktan sonra 4 yıl önce boşandığı eski eşi Hatice Ünlü'nün (42) yaşadığı eve gitti.

Cezevinden izinli çıktı; eski eşini öldürüp erkek arkadaşını yaraladı Tutuklanan katilin ifadesi ortaya çıktı: Birlikte görünce öfkeye kapıldım

İKİSİNİ DE BOĞAZINDAN BIÇAKLADI: KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Çocuklarının eşyalarını almak için apartmanın önünde bir süre bekleyen Mehmet Köseoğlu, Hatice Ünlü'nün erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Hasan Çalışkan (42) ile birlikte dışarıya çıktığı görünce öfkeye kapıldı. Çifte yanında bulunan bıçakla saldıran Mehmet Köseoğlu, Hatice Ünlü'nün boğazını bıçakla kestikten sonra Hasan Çalışkan'ı da bıçakla göğsünden ve boğazından yaraladı. Sokak ortasında kanlar içinde yere yığılan Hatice Ünlü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hasan Çalışkan'ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Haberin Devamı

Cezevinden izinli çıktı; eski eşini öldürüp erkek arkadaşını yaraladı Tutuklanan katilin ifadesi ortaya çıktı: Birlikte görünce öfkeye kapıldım

"BİRLİKTE GÖRÜNCE ÖFKELENDİM"

Saldırının ardından olay yerinden kaçan Mehmet Köseoğlu, polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. Polis karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Köseoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesinde çocukların eşyalarını almak için eski eşinin yaşadığı eve gittiğini belirten Mehmet Köseoğlu'nun dışarıda beklerken çiftin birlikte dışarıya çıktığını görünce öfkeye kapıldığı, tartıştıklarını ve daha sonra kendisini kaybettiğini söylediği öğrenildi.

Cezevinden izinli çıktı; eski eşini öldürüp erkek arkadaşını yaraladı Tutuklanan katilin ifadesi ortaya çıktı: Birlikte görünce öfkeye kapıldım

Saldırıda hayatını kaybeden Hatice Ünlü cansız bedeni baba ocağı Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Sığma Mahallesine götürüldü. Ünlü'nün cenazesi kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Haberin Devamı

Cezevinden izinli çıktı; eski eşini öldürüp erkek arkadaşını yaraladı Tutuklanan katilin ifadesi ortaya çıktı: Birlikte görünce öfkeye kapıldım

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kadın Cinayeti#Cinayet#Son Dakika

BAKMADAN GEÇME!