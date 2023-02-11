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Cezayirli itfaiyeci: Böylesini görmedim

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#Cezayir#Adıyaman#Deprem
Cezayirli itfaiyeci: Böylesini görmedim
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2023 07:00

Kurtarma çalışmalarında gerekli tüm araç gereçler ve arama köpekleriyle Cezayir’den Türkiye’ye gelen 86 kişilik ekip, Adıyaman’a gelir gelmez kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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İtfaiyecilerden oluşan ekipteki Kerim, 6 saatlik mesaisinin ardından dinlenirken gerçekleştirdiğimiz söyleşide aynen şu ifadeleri kullandı: “Gerçekten çok büyük bir felaket. Böylesini görmedim. Depremin ikinci gününden beri burada çalışıyoruz. 10’u aşkın kişiyi canlı olarak çıkarmayı başardık. Birçok kişinin de maalesef cansız bedenini bulduk. Türkiye’nin yanındayız. Başınız sağ olsun.”

Cezayirli itfaiyeci: Böylesini görmedim

Emre ESER,Taylan Özgür DİL ADIYAMAN’DAN BİLDİRİYOR 

YAŞAMA BAĞLAYAN İNAT

Yunus Emre Erdil dün gece Adıyaman sokaklarında koşuyor, bağırarak dinleme cihazı arıyordu. Önce Tayvan sonra Kanada sonra ABD ekiplerine gitti. Prosedüre takıldı. Sonra koordinasyon merkezindeki tercüman Elif’e rastladı. O da bir sinemacıydı. “Bizde cihaz var” dedi. Hemen sahadan cihazı bulup enkaza gittiler. Enkazda Karadeniz köylerinden gelen gönüllüler dışında kimse yoktu. 27 yaşındaki Mehmet Taşkın’dan, cihazla ses aldılar. 100 saat geçmişti. Ses gelince yine arkadaşlarından bir termal kamera buldular. Ve termal kamera ile de yeri tespit edildi. AFAD kurtarma yapmak için girdi ancak gece boyunca ses almayınca gitti. Yunus Emre Erdil, sabah erkenden tünele girip Mehmet’ten ses almaya çalıştı ve başardı. Ardından yine koşup yeni ekipleri buldu. Şimdi asker ve itfaiye Mehmet’i çıkarmaya çalışıyor. Biz de tüm bu süreci takip ettik.

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Cezayirli itfaiyeci: Böylesini görmedim

104. SAAT: HELAL OLSUN EYÜP AĞABEY

ADIYAMAN’daki birçok enkazdan depremin beşinci gününde dahi sesler geliyordu. Bir enkazın başında babasının sesini duyduğunu söyleyen depremzedenin yardımına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) koştu. Atatürk Bulvarı’ndaki altı katlı Göçer Apartman’ın en alt katından ses veren Eyüp Ak (60) için çalışmalar 9 Ocak akşamı saat 23.00’de başladı. Biz de çalışamaların başladığı andan itibaren yerinde takip ettik. 12 saatin sonunda Eyüp Ak enkaz altından sağ salim çıkarıldı. Komşuları, depremin 104. saatinde kurtulan Eyüp Ak ambulansa bindirilirken, “Helal olsun sana Eyüp Ağabey” diye seslendi.

 

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#Cezayir#Adıyaman#Deprem

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