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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA)
Haber Giriş: 05.04.2020 - 12:48,Son Güncelleme:/

Cezayir'den getirilen 191 kişi, Şanlıurfa'da karantinaya alındı

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Cezayir'den getirilen 191 kişi, Şanlıurfa'da karantinaya alındı
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Dışişleri Bakanlığı tarafından Cezayir'den tahliye edilen 94'ü asker, 97'si sivil toplam 191 kişi, getirildiği Şanlıurfa'da 14 gün karantinaya alındı.

Dışişleri Bakanlığı'nca Corona Virüs nedeniyle Cezayir'den tahliye edilen 191 kişi Şanlıurfa’ya getirildi. Gaziantep Havalimanı'na inen uçaktan alınarak otobüslerle Şanlıurfa'ya getirilen 94'ü asker, 97'si sivil 191 kişi, Harran Üniversitesi kampüsünde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait Hacer Ana Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Cezayir'den getirilenler, Corona Virüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada tutulacak.

 

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