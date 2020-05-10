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DHA
Haber Giriş: 10.05.2020 - 22:07,Son Güncelleme:

Cezayir'den gelen 101 kişi Adıyaman'da karantinaya alındı

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Cezayir'den gelen 101 kişi Adıyaman'da karantinaya alındı
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Cezayir'den tahliye edilen ve Adıyaman'a getirilen 101 Türk vatandaşı koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenci yurtlarına yerleştirilerek 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Koronavirüs salgını nedeniyle Cezayir'de kalan 101 Türk vatandaşı, uçakla Adıyaman Havalimanı'na getirildi. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından 101 kişi Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Safvan bin Muattal Yurduna yerleştirildi. Karantinaya alınan 101 kişi arasındaki kadınlara anneler günü nedeniyle çiçek verildi.

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