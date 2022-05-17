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Cezayir’den 60’ıncı yıl ziyareti

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Cezayir#Tebbun
Cezayir’den 60’ıncı yıl ziyareti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’u Beştepe’de ağırladı. Tebbun, dün Erdoğan’ın resmi davetlisi olarak iki günlüğüne Türkiye’ye geldi.

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Cumhurbaşkanlığı’nın önündeki caddede süvariler Tebbun’un makam aracına eşlik etti. Erdoğan, mevkidaşını Cumhurbaşkanlığı’nın ana giriş kapısında karşıladı. Karşılama töreninde, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Tebbun’un tören kıtasını Türkçe “merhaba asker” diyerek selamlamasının ardından iki lider, heyetlerini birbirine tanıştırdı.

EL ELE SELAMLAMA

Son derece samimi görüntüler veren Erdoğan ve Tebbun elele tören kıtasını selamladı, daha sonra protokol merdivenlerinde Türkiye ve Cezayir bayrakları önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Karşılama töreninin ardından liderler, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 60’ıncı yıldönümüne denk gelen ziyarette Türkiye-Cezayir Üst Düzey İşbirliği Konseyi’nin birinci oturumu da yapıldı. İki lider, görüşmelerde başta Ukrayna-Rusya savaşı olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Türkiye ile Cezayir arasında savunma, enerji, ticaret ve ulaştırma gibi alanlarda işbirliği imkânları değerlendirildi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Cezayir#Tebbun

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