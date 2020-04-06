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Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 06.04.2020 - 07:00, Son Güncelleme:/

Cezayir’den 1635 Türk getirildi

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Cezayir’den 1635 Türk getirildi
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TÜRKİYE ile Cezayir arasında yapılan temaslar sonucu bu ülkede bulunan Türk vatandaşları Türkiye’ye getirildi.

Cezayir’den THY uçaklarının getirdiği 1635 Türk vatandaşı 14 günlük karantina altına alındı. Türkiye’de bulunan Cezayirliler de ülkelerine geri döndü. Irak’tan da alınan özel izinle 334 Türk vatandaşı ülkeye getirildi. Fransa’nın Sete ve İtalya’nın Trieste limanlarında mahsur kalan bir grup Türk TIR şoförü de Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği ve Marsilya Başkonsolosluğu’nun koordinasyonunda THY ile Türkiye’ye getirildi.

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