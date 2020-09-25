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İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA)
Haber Giriş: 25.09.2020 - 13:44 | Son Güncelleme:

Cezayı öğrenince motosikletini yaktı

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Cezayı öğrenince motosikletini yaktı
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HATAY’ın Payas ilçesinde, evrakları eksik olan motosiklet sürücüsü Gökhan S., polisin ceza yazmaması için motosikletini ateşe verdi.

Olay, ilçeye bağlı E-5 kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre; trafik polisleri motosiklet sürücüsü Gökhan S.’yi durdurarak belgelerini istedi. Evrakları eksik olan sürücü, kendisine ceza yazılıp, motosikletinin bağlanacağını öğrenince yakıt deposunu açıp, ateşe verdi. Şüpheli, motor alev alınca olay yerinden kaçtı. Alev alev yanan motosiklet, itfaiye ekipleri tarafından söndürdü.

Olayın ardından evine kaçan Gökhan S., ekipler tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

 

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