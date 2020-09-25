Cezayı öğrenince motosikletini yaktı

Olay, ilçeye bağlı E-5 kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre; trafik polisleri motosiklet sürücüsü Gökhan S.’yi durdurarak belgelerini istedi. Evrakları eksik olan sürücü, kendisine ceza yazılıp, motosikletinin bağlanacağını öğrenince yakıt deposunu açıp, ateşe verdi. Şüpheli, motor alev alınca olay yerinden kaçtı. Alev alev yanan motosiklet, itfaiye ekipleri tarafından söndürdü.



Olayın ardından evine kaçan Gökhan S., ekipler tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.