Cezasız suç

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Editör ve serbest gazeteci olarak çalışan Sibel Yükler, Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Esad Caddesi’nde, gece 00.40 sularında arkadaşının evinden çıkıp evine gitmek üzere taksi beklemeye başladı. Bu sırada yanına yaklaşan bir arabadaki erkeğin tacizine uğrayan Sibel Yükler, yaşananları şöyle anlattı: “Pazar gecesiydi ve cadde çok ıssızdı. Ben taksi beklerken bir araç yaklaştı, hemen önümde durdu. Arabadan inerek, ‘Bir şey soracağım otobüs mü bekliyorsunuz?’ dedi. Yanıt vermedim. ‘Sizi gideceğiniz yere bırakabilirim’ dedi. ‘Hayır’ dedim. Israrla sorularını sürdürdü. 4-5 kez bırakmak istediğini, arabaya binmemi istediğini söyledi. Her seferinde ‘Hayır’ dedim. Ancak bu kez arabayla beni beklemeye başladı. Ardından başka bir araç daha geldi. O bir şey söylemedi ancak o da bana bakmaya başladı. Telefonumun şarjı bitmişti. 20 dakikanın ardından taksi geldi. Taksiye bindim, taksici tacize uğradığımı anladı.”

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POLİS ‘UĞRAŞMA’ DEMİŞ

Arabaların plakasını alan Yükler, telefonunu şarj ettikten sonra hemen karakolu aradı. Yükler, “Polis karakola gelebileceğimi ve şikâyette bulunabileceğimi ancak bu şikâyetten hiçbir şey çıkmayacağını söyledi. Orada beklemelerinin ve kadınları taciz etmelerini durdurup durduramayacaklarını sordum. Örneğin o araçlar polis tarafından çevrilebilir. Böyle bir şikâyet olduğunu ve bunun suç olduğu söylenebilir diye düşündüm. Ancak polis bunların mümkün olmadığını, bu tip olaylarda pek bir ceza çıkmadığını söyledi” dedi.

Olayı sosyal medyaya taşıyan Yükler’in yaşadıkları yüzlerce kez paylaşıldı. Çok sayıda kadın yaşadığı benzer durumları anlattı.

KERESTECİOĞLU MECLİS’E TAŞIDI

HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Meclis’te yaptığı konuşmada Sibel Yükler’in yaşadığı olayı anlatarak, “Gazeteci bir kadın iki gece önce kendisini taciz eden iki aracı karakolu arayıp şikâyet ettiğinde ‘Yazılı başvurun, biz bir şey yapamayız’ cevabını alıyor. Plakalarını alıp bildirdiği halde. Kadınların güvenliğini sağlamayan, yurttaşların en doğal gösteri hakkını korumayan bir kentte güvenlikten filan söz edilemez” ifadelerini kullandı.

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MUTLAKA ŞİKÂYET EDİN

Avukat Afet Gülen Büberci: “Kadın taciz olayıyla karşılaştığında karakola giderek şikâyetçi olmalı ve plakayı bildirmeli. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa kapsamında derhal işlem yapılmalı. Taciz durumlarında kadının beyanı yeterlidir. Sarkıntılık düzeyindeki bu tip olaylar TCK’nin 105 sayılı Cinsel Taciz Kanunu kapsamına girer. Savcılık büyük bir ihtimalle dosyayı kabul eder. Büyük cezalar çıkmasa bile bu olay tacizcinin sicilinde yer alır. Bu yüzden kadınların kesinlikle tacizde sessiz kalmaması, en yakın karakola şikâyet etmesi gerekiyor.”

‘ISRARLI TAKİP’ YENİ PAKETTE

GELECEK hafta Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi beklenen Türk Ceza Yasası’ndaki değişiklik teklifinde ‘ısrarlı takip’ suçu özel olarak tanımlanıyor. Buna göre, mağdurun fiziki olarak izlenmesinin yanı sıra, haberleşme ve iletişim araçları, bilişim sistemleri veya üçüncü kişileri kullanarak temas kurulmaya çalışılması da ‘ısrarlı takip’ sayılacak. Israrlı takip halinde 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. Suçun çocuğa ya da ayrılık kararı verilen veya boşandığı eşe karşı işlenmesi, mağdurun işyerini, konutunu değiştirmesine neden olması, hakkında uzaklaştırma kararı verilen fail tarafından işlenmesi hallerinde, ceza 1 yıldan 3 yıla kadar hapis olacak.