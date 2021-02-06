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Gündem
Adem AKALAN-Halim AKCA/DHA
Haber Giriş: 06.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Cezasını çeksin! ‘Seni köpeklere atarım’ dedi

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Cezasını çeksin! ‘Seni köpeklere atarım’ dedi
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ANTALYA, Kepez’de yaşayan Büşra D., 2 yıl önce, 18 yaşındayken, ortaokul ve lisede sevgili olduğu S.D. ile kaçarak evlendi. 1 çocuğu dünyaya gelen Büşra D. kocasından şiddet görmeye başladı.

S.D.’nin tekme, tokat, yumruk, taş, odun ve elektrikli süpürgenin demir borusu ile dövdüğü Büşra D., ölümle tehdit edildi. S.D., Büşra D.’yi, beslediği yasaklı cins köpeğin önüne atmakla tehdit etti.

Baba ocağına dönen Büşra D., hukuk mücadelesi başlatarak kocasından şikâyetçi oldu. İlk olarak bir aylık uzaklaştırma kararı aldırdı ve ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’, ‘hakaret’, ‘kişiyi hürriyetinde yoksun kılma’ ve ‘eziyet’ konularında suç duyurusunda bulundu.

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