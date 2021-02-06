Cezasını çeksin! ‘Seni köpeklere atarım’ dedi

S.D.’nin tekme, tokat, yumruk, taş, odun ve elektrikli süpürgenin demir borusu ile dövdüğü Büşra D., ölümle tehdit edildi. S.D., Büşra D.’yi, beslediği yasaklı cins köpeğin önüne atmakla tehdit etti.

Baba ocağına dönen Büşra D., hukuk mücadelesi başlatarak kocasından şikâyetçi oldu. İlk olarak bir aylık uzaklaştırma kararı aldırdı ve ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’, ‘hakaret’, ‘kişiyi hürriyetinde yoksun kılma’ ve ‘eziyet’ konularında suç duyurusunda bulundu.