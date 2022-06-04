Cezasını buldu

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Ankara’da Suriye uyruklu A.M. (15) ile M.Ş. (16), parkta oynarken gezdirme bahanesiyle kendilerini otobüse çağıran şoför Özcan Çuhadar’ın (41) cinsel istismarına uğradıklarını ileri sürerek şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan Çuhadar’ın, ‘cinsel saldırı’ suçundan hükümlü olduğu, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle verilen izin kapsamında açık cezaevinden çıktığı ortaya çıktı. Özcan Çuhadar, geçen yıl 11 Haziran’da tutuklandı. Soruşturma sonunda Çuhadar hakkında ‘kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle çocuğun nitelikli cinsel istismarı’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘cinsel taciz’ ve ‘tehdit’ suçlarından 50 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SAVCI TAHLİYE İSTEMİŞTİ

Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesinde mağdur çocuklar, parkta oyun oynadıkları sırada sanığın gezdirme bahanesiyle kendilerini otobüse çağırdığını, otobüsü tenha yere çekerek kapılarını kilitlediğini daha sonra eline aldığı yangın tüpü ile kendilerini tehdit ederek, cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Sanık Özcan Çuhadar ise tam tersine cinsel saldırı mağdurunun kendisi olduğunu iddia etti. Cumhuriyet savcısı da mütalaasında, “Çocukların rızası vardı” diyerek, sanığın ‘reşit olmayanla cinsel ilişki’ suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi ve tahliyesini talep etti.

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Davanın çarşamba günü görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanığa A.M.’ye yönelik ‘nitelikli cinsel istismar’ suçundan 16 yıl, ‘kişiyi hürriyetinden alıkoyma’ suçundan 3 yıl; M.Ş.’ye yönelik ‘nitelikli cinsel istismar’ suçundan 16 yıl, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 3 yıl olmak üzere toplam 38 yıl hapis cezası verdi. Sanığın ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından ise beraatına karar verildi.