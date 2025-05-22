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Cezası kesinleşti, ilk işi avukatından şikayetçi olmak oldu

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#Mahkeme#Hırsızlık#Görev Kötüye Kullanma
Cezası kesinleşti, ilk işi avukatından şikayetçi olmak oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2025 17:49

Kayseri'de 'hırsızlık' suçundan yargılanması sonucunda 7 yıl 1 ay hapis cezası alan F.Z., kararı istinafa taşımayan avukatından şikayetçi oldu.

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 Kayseri'de 'hırsızlık' suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezası alan sanık, kararı istinafa taşımayan avukatından şikayetçi oldu. 'Hırsızlık' suçundan aldığı 7 yıl 1 ay hapis cezası kesinleşen F.Z., kendisini savunmakla görevli CMK’dan atanan avukatı A.B.’den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya tutuklu bulunan F.Z. katılırken, sanık avukat A.B. katılmadı.

AVUKATINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU 

Şikayetçi F.Z., "Hırsızlık olayından 7 sene 1 ay ceza aldım. O dosyada görev alan avukat hakkımda verilen mahkumiyet kararını istinafa taşımayarak mağduriyetime sebep vermiştir. Bu nedenle kendisinden şikayetçiyim" dedi. İddia makamı da sanık avukatının 'görevi kötüye kullanma' suçundan yargılanmasını talep ederken, duruşma eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi. 

 

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#Mahkeme#Hırsızlık#Görev Kötüye Kullanma

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