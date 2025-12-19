Cezası indirildi

Haberin Devamı

İstanbul’un Beykoz ilçesinde 9 Temmuz 2024’te 13.30 sıralarında, Kızılay eski Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir, otomobiliyle, üzerinde kasksız ve ehliyetsiz iki kişinin bulunduğu motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Y.S.Ö. (16) ve motosikletin arkasında bulunan Batın Barlasçeki (16) ile M.K. ve İ.E.Ü. yaralandı. Kafasını beton dubaya çarpan Barlasçeki, hayatını kaybetti. Fatma Zehra Kınık Demir, adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı. Demir’in, ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle vcezalandırılması talep edildi. Demir, geçen mayıs ayında, Anadolu 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce ‘taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ehliyeti de 2 yıl süre ile geri alındı.

‘KUSUR MOTOSİKLETLİDE’

Yapılan itiraz üzerine İstinaf’ın bozma kararının ardından Anadolu 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen davanın dünkü karar duruşmasına, tutuksuz sanık Fatma Zehra Kınık Demir, kazada hayatını kaybeden Batın Barlasçeki’nin annesi Hasret Doğan ve taraf avukatları katıldı. Demir son sözünde, “Aşamalarda yapmış olduğum savunmamı tekrar ederim. Keşke bu olay yaşanmasaydı. Gereken kontrolleri yaparak, bana yol verildikten sonra yavaş bir şekilde hareket ettim. Bu noktada ben kusurun motosiklet sürücüsünde olduğu kanaatindeyim. Tekrardan üzüntülerimi ifade ediyorum. Beraatimi talep ederim” dedi.

2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Hayatını kaybeden Batın Barlasçeki’nin annesi Hasret Doğan ise “Sanığın cezasız kalması kesinlikle kabul edilebilir bir durum değil. Oğlumu bir daha hiç göremeyeceğim. Yaşasaydı 18 yaşına girecekti. Bir canın yok olmasına sebep olmuşken, bunun cezasız kalmasını istemiyorum. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederim” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Fatma Zehra Kınık Demir’i ‘taksirle bir kişinin ölümüne neden olma’ suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca, sanığın sürücü belgesinin 1 yıl süreyle geri alınmasına da hükmetti.