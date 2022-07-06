Cezası düştü ama... Tahliye çıkmadı

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Konya Selçuklu’da 5 Şubat 2020’de Kadir Şeker (22), sevgilisi Ayşe Dırla’yı (35) döven Özgür Duran’ı (32) engellemeye çalışmıştı. Bu sırada çıkan arbedede Şeker, Duran’ı kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu. Şeker tutuklanmıştı.

MÜEBBET ALMIŞTI

Konya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla yargılanan Şeker’e, ömür boyu hapis cezası verilmişti. Mahkeme heyeti, ‘haksız tahrik’ ve ‘iyi hal’ indirimi yaparak cezayı 12.5 yıla indirmişti. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Kadir Şeker’e verilen cezayı yüksek bularak kararı bozmuştu. Kararda, ‘haksız tahrik’ indiriminin, haksızlık içeriğinin ulaştığı boyut dikkate alınarak, asgari düzeye yakın bir ceza olması gerektiği vurgulanmıştı.

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Yargıtay’ın kararı sonrası tutuklu sanık Kadir Şeker, dün Konya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanmaya başladı. Savcı son mütalaasında, sanığın suçu haksız tahrik altında işlediği için cezasının azami oranda indirilmesi ve sanık Kadir Şeker’in cezaevinde bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliyesini talep etti. Son sözü sorulan Kadir Şeker “Üzüldüğüm için gittim. Kadın aleyhime ifadeler vermiş. Sadece yardım etmek istedim. Hayatını kaybettiği için üzgünüm” dedi. Mahkeme heyeti, 12.5 yıl olan cezayı 10 yıl 10 aya düşürerek, Kadir Şeker’in tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.

‘HAKSIZ BİR KARAR’

Kadir Şeker’in avukatlarından Emrah Daylan, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, “Mahkemenin tahliye edebilecek haldeyken tahliye etmemesi nedeniyle oluşan bu mağduriyetin çözüleceğini, Yargıtay tarafından hızlı bir şekilde dosyanın incelenip birkaç ay içinde Kadir’in tahliye olacağını düşünüyorum” dedi. Kadir Şeker’in babası Cengiz Şeker de “Bu haksız bir karar” diye konuştu.