Cezası değişmedi

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Yargıtay, cezanın olası kastla öldürme suçundan verilmesini ve takdir indiriminin değerlendirilmesini isteyerek kararı bozdu. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi dün görülen duruşmada davayı ikinci kez karara bağladı.

YİNE 25 YIL VERİLDİ

Mahkeme heyeti, Murat Uslu’yu “olası kast ile Tuğba Anlak’ı öldürdüğü” gerekçesi ile 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. Uslu’nun sabıkalı olması, olumsuz sosyal ilişkileri, cinayetten sonraki tutum ve davranışları, suç işlemedeki eğilimlerini dikkate alarak takdir indirimi uygulanmadı.

Tuğba Anlak’ın ablası İlknur Gültekin adliye önünde yaptığı açıklamada, “Kardeşim bilerek, isteyerek öldürülmüştür. Asla kaza değildir. Adaletin sağlanmasını istiyoruz. En ağır şekilde ceza almasını istiyoruz” dedi.