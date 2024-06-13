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Cezası 25 yıla düştü: 'Vicdan azabı çekiyorum' dedi... Polis memurunu şehit etmişti

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#İstanbul#Şehit#Polis
Cezası 25 yıla düştü: Vicdan azabı çekiyorum dedi... Polis memurunu şehit etmişti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 07:00

İstanbul Kağıthane’de 15 Temmuz 2023’te Osman Boyraz (21), ‘dur’ ihtarında bulunan polis memuru Alp Efe Bekit’e motosikletiyle çarpıp şehit etmişti.

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Boyraz ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme’ suçundan tutuklanmış, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hakkında dava açılmıştı.

‘PİŞMANIM’ SAVUNMASI YAPTI

İstanbul 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada son sözü sorulan Boyraz, “Öncelikle şehidimizin ailesine baş sağlığı diliyorum. Pişmanlığım vardır. Yurtdışında çalışıyorum. Bugüne kadar hiçbir suç işlemedim. Sabıkam yok. Öksüz ve yetim büyüdüm. Bir gün amcamlarda bir gün dayımlarda kaldım. Şehidimizin çocuğunun ne halde büyüyeceğini de biliyorum. Vicdan azabı çekiyorum, uyuyamıyorum. Benden iyi kimse bilemez bu durumu. Annesiz  babasız büyüdüm. Böyle olmasını istemezdim” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Osman Boyraz’ı ‘olası kastla öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığa iyi hal indirimi uygulayan mahkeme cezayı 25 yıla düşürdü.

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#İstanbul#Şehit#Polis

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