Cezası 15 yıl hapis

Anadolu 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına cezaevinden SEGBİS’le bağlanan ve son sözü sorulan sanık Karagöz, “Z.Y.’nin beyanları çelişkilidir. Z.Y. ile tesadüfen karşılaştık. İki kişilik koltukta oturmadık. Müşteki, kendisini altıma aldığımı söylüyor. Ancak madem öyle, bu durumda nasıl bana bardakla vuruyor? Ben, kendisinin kafasını masaya vurmadım. Böyle bir şey olsaydı, bu kamera açısından gözükürdü. Yüzüm kan içindeyken, lavaboda müştekinin üzerine nasıl çıkarmış olabilirim? On dakika sonra hiçbir şey olmamış gibi bana sarıldığı gözüküyor. Yine dışarıya çıktığımızda da kimseye bir şey söylemiyor, yanımdan ayrılmıyor. Tüm bunlar, bana iftira attığını göstermektedir. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim” dedi.

MAHKEME İNDİRİM YAPMADI

Mahkeme heyeti, Umut Karagöz’ü ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 12 yıl, ‘cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan da 3 yıl olmak üzere toplamda 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları dikkate alınarak olumlu kanaat edinilmediğinden cezalarda herhangi bir indirim yapılmadı.

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