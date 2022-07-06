Cezası 10 yıl 10 aya düşürülmüştü! Kadir Şeker'in tutukluluğuna itiraz...

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Olay, 5 Şubat 2020'de Selçuklu ilçesi, Yeni İstanbul Caddesi, Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Kadir Şeker, sevgilisi Ayşe Dırla'yı döven Özgür Duran'ı engellemeye çalıştı. Bu sırada çıkan arbedede Şeker, Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Şeker, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla yargılanan Kadir Şeker'e, ömür boyu hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, suçun 'haksız tahrik' altında işlendiğine kanaate getirerek cezayı önce 15 yıla, ardından Kadir Şeker'in duruşmadaki iyi halini gözeterek 12,5 yıla indirdi. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Kadir Şeker'e verilen cezayı yüksek bularak kararı bozdu. Kararda; 'haksız tahrik' indiriminin, haksızlık içeriğinin ulaştığı boyut dikkate alınarak, asgari düzeye yakın bir ceza olması gerektiği vurgulandı.

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Yargıtay'ın kararı sonrası tutuklu sanık Kadir Şeker, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün yeniden yargılandı. Duruşmada savcı son mütalaasında, daha önceki verdikleri mütalaayı tekrar ettikleri, sanğın suçu haksız tahrik altında işlediği için cezasının azami oranda indirilmesi ve Kadir Şeker'in cezaevinde bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti ise Kadir Şeker’in cezasını 10 yıl, 10 aya indirerek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kadir Şeker’in avukatlarından Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, tutukluluğa itiraz için bir üst mahkemeye dilekçe verdi.