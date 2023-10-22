Cezanın gerekçesi açıklandı: Vazgeçmedi kurşun bitti

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İSTANBUL’da Sabiha Mutlu, henüz 18 yaşındayken Samet Mutlu ile evlendi. Çiftin bir kızları dünyaya geldi. Aile içi şiddet ve geçimsizlik nedeniyle eşine boşanma davası açan Sabiha Mutlu, çocuğu ile babasının evine yerleşti. Samet Mutlu, Ağustos 2020’de Sabiha’nın üzerine yürüyüp kuru sıkı tabancayla ateş açtı ve tehdit etti. 22 Mayıs 2021 günü bu kez elinde gerçek tabancası vardı. Kızını almak için gelen Sabiha’yı tokatladı sonra da kızlarının gözü önünde vurdu. Sabiha bacağına isabet eden ilk kurşunla yere düştü, yapmaması için yalvardı ama onu duyan olmadı. Samet Mutlu 4 el daha ateş etti. Kurşunlar Sabiha’nın kalçasını kırdı, sağ elinin 3 parmağındaki sinirleri parçaladı.

‘ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS’ SUÇU

Olayın ardından tutuklanan Samet Mutlu hakkında “eşi kasten öldürmeye teşebbüs” ve “silahlı tehdit” suçlarından 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme heyeti Samet Mutlu’yu takdir indirimi uygulayarak “eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Gerekçeli kararda, “Sanığın eylemini gönüllü olarak değil silahındaki mermilerin bitmesi nedeniyle sonlandırdığı değerlendirilmiştir” denildi.