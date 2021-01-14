Cezalar kesilince kuzu olmaya başladılar

DİJİTAL DİKTATÖRLÜK

“Sosyal medyada yayılan haberlerin kahir ekseriyetini düzmece haberler oluşturuyor. Amerikan seçim sonuçları ekseninde süren tartışmalar bizim de bir süredir dile getirdiğimiz teknolojik, dijital faşizmin nerelere kadar uzandığını gözler önüne sermiştir. Söz konusu sosyal medya şirketlerinin, devletlerin vatandaşlarını koruma amacıyla attığı adımlara özellikle verdikleri tepkileri de gayet iyi biliyoruz. Türk mahkemelerinin terörü ve şiddeti öven hesaplarla ilgili kararların hemen hiçbirini uygulamadılar. Daha da vahimi içeriği, gayesi, çerçevesi ne olursa olsun tüm hukuki düzenlemeleri özgürlüklere müdahale yaygarasıyla sabote ettiler. İnsanımızın hak ve hukukunu gözetmede kendilerini hukukun üzerinde gören sosyal medya şirketlerinin baskılarına boyun eğmeyeceğiz. Burada bir ofis kurma ama buradan reklamları, paraları al, topla ve Türkiye’yi adeta bir soygun cennetine çevir. Yok böyle bir şey. Bak şimdi cezalar kesilmeye başlayınca onlar da kuzu olmaya başladılar. Ödeyeceksin. Batıda nasıl ödüyorsan burada da ödeyeceksin.

BOYUN EĞMEYECEĞİZ

Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı diyerek başlattığımız çalışmalarda önemli mesafe aldık. Son dönemde bazı uluslararası şirketlerin de içinde yer aldığı skandallar ne kadar dikkatli ve hassas olmamız gerektiğini göstermiştir. Veri mahremiyetine dair farkındalık yükseldikçe milli teknolojilere yönelim artıyor. Yabancı uygulamaların kişisel veriler konusundaki çifte standardı, ‘BİP’ gibi mili anlık mesajlaşma uygulamalarını yaygınlaştırıyor. Yerlisini, millisini biz de kuracağız.”

TARAFSIZ BÖLGE’YE YILIN TARTIŞMA PROGRAMI ÖDÜLÜ





CNN Türk’te yayınlanan Tarafsız Bölge ile Yılın Tartışma Programı Oscarı’na layık görülen Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı. Törenin ardından Erdoğan, önce ödül alan isimlerle birlikte daha sonra da Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın da aralarında olduğu Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği yöneticileri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. (Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)