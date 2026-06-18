Cezalar arttı kazalar azaldı

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İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi; Ankara’da, Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in koordinasyonunda Milli Savunma Komisyon Başkanı, Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi. Milletvekillerinin kendi bölgelerinde karşılaştıkları sorunları dinleyen Bakan Çiftçi, İçişleri Bakanlığı’nın son dönemde yürüttüğü çalışmalara ilişkin güncel verileri özetle şöyle paylaştı:

- “Hızdan dolayı geçen sene 2 milyon 874 bin kişiye işlem yapılmışken bu sene sayının 2 milyon 142 bine düştüğünü görüyoruz. Yüzde 25 azalmış hızdan dolayı işlem yapılanların sayısı. Alkollü araç kullanmadan dolayı bir önceki sene 108 bin kişiye işlem yapılmışken, bu sene sayının 90 bine düştüğünü görüyoruz. Uyuşturucu etkisinde araç kullananların sayısı geçen sene 2 bin 103 iken bu sene 1 bin 879’a düştü.

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- Trafik kazalarının yüzde 50’si yani her iki kazadan birisi motosikletlerin karıştığı kazalardan oluşuyor. Geçen sene denetlediğimiz motosiklet sayısı 5 milyon 471 bin iken bu sene 5 milyon 186 bine düştü. İşlem yapılan motosiklet sayıları geçen sene 1 milyon 350 bin civarındayken bu sene 1 milyon bandının altına düştü. Burada işlem yapılan motosiklet sayılarında yüzde 27.5’lik bir azalma var.

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- (Çakarlı araçlar) Geçen sene 911 araca bununla ilgili işlem yapılmışken bu sene sayının 255’e düştüğünü görüyoruz. Yüzde 72’lik bir azalma var. Denetim yapılan ticari taksi sayılarında da yüzde 34.2’lik bir artış olduğunu görüyoruz.

- Okul servis sayılarında, denetimlerinde yüzde 1.3’lük bir artışımız var. İşlem yapılan okul servis sayısı geçen sene 52 bin iken bu sene 45 bin 770’e düştü. Yüzde 13.3’lük bir azalma olduğunu, daha az idari müeyyide uygulandığını görebiliyoruz.

- Geçen sene 104 bin 333 tane ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası olmuşken, bu sene kazaların 102 bin 152’ye düştüğünü görüyoruz. Ölümlü kazalar geçen sene 740 iken bu sene 639’a düşmüş. Ölüm sayısı 871’den 776’ya gerilemiş. Geçen sene günlük ortalama 5.8 vatandaşımızı kaybederken bu sene 5.2 vatandaşımız ortalama günlük vefat etmiş.

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- (Trafik cezalarının caydırıcılığına dikkat çekerek) Makas atma yüzde 93 oranında azalmış. Hız oranlarına dikkat etme yüzde 55, dur ihtarına uymama yüzde 52, kask takmama yüzde 36, sürücü belgesiz araç kullanma yüzde 33.7, cep telefonu kullanımı yüzde 32.6, kırmızı ışık ihlalleri yüzde 12, alkollü araç kullanma yüzde 10.3 oranında azalmış.”

51 İLDE SOKAK HAYVANLARI TOPLANDI

- Sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmaları anlatan İçişleri Bakanı Çiftçi, “81 ilimizi bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 83’ü şu anda tamamen toplanmış ve barınaklara veya doğal yaşam alanlarına alınmış durumda. 51 ilimizde, yani İl Özel İdaresi’nin olduğu illerde tamamı toplandı. Bu illerde yüzde 100’e ulaştık. Büyükşehirlerde bu çalışmalar ağustos gibi başladı. Onun için büyükşehirlerde biraz geriden geliyor. 30 büyükşehirde yüzde 74 oranına ulaşmış durumdayız. Normalde eylül-ekim gibi hepsini toplamayı arzu ediyorduk ama bazı belediyelerde bu iş biraz geriden de gelebiliyor. Yasa 2028’e kadar süre tanıdığı için bazı belediyeler bu işi yavaştan alabiliyor. Yıl sonuna kadar tamamını barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almış olacağız.”