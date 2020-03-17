Cezalar artık caydırıcı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Eski Foça Limanı’nda demirli bulunan 44 metre uzunluğundaki ‘Avcı Baba’ gırgırıyla Ege Denizi’ne açılarak balık avına katıldı. Gırgırda çalışan 30 tayfa tarafından karşılanan Bakan Pakdemirli, daha sonra geçtiği kaptan köşkünde teknenin kaptanı Ahmet Ali Avcı'dan devam eden av sezonu ile ilgili bilgi aldı. Avcı'nın yönlendirmesiyle bir süre teknede kaptanlık yapan Pakdemirli, telsizle çevrime girerek diğer teknelerin kaptanlarına ‘rastgele’ dileğinde bulundu. Balıkçılarla beraber ağları denize bıraktı.

‘SONUNA KADAR PEŞİNDEYİZ’

Su Ürünleri Kanunu’nda yapılan değişiklikle denizlerin artık daha bereketli olacağına işaret eden Pakdemirli, “Yaptığımız denetimler sonucunda bakanlık olarak 33 balıkçı teknesine el koyduk. Balıkçılık konusunda da bu işi düzgün yapanın sonuna kadar yanındayız ama yanlış yapanın, kaçak yapanın da sonuna kadar peşinde olduğumuzu hissettirdik” dedi.



Eski kanunda cezaların yeterli olmadığını dile getiren Pakdemirli, “Cezalar vardı ama özellikle ruhsatı olmayan balıkçılarla alakalı bu cezaların yeterli hale gelmesi gerekiyordu. Kaçak av yapanlara nefes almayacakları şekilde yasal düzenlememizi yerine getirmiş olduk. Yeni kanunla teknenin müsaderesine kadar giden cezalarımız var. Yani tekneye devlet olarak el koyuyoruz. Sonra tekne satılıyor ve hazine maliyesine irat kabul ediliyor. Bu cezalar yeterince caydırıcı oldu diye düşünüyorum” diye konuştu.