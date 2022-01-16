‘Cezalandırma’nın bilançosu: 44 terörist etkisiz

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Bir hafta önce sınır hattında el yapımı patlayıcı (EYP) ile yapılan terör saldırısı sonucu başlatılan cezalandırma operasyonlarının aralıksız devam ettiğini ve şehitlerin kanlarının yerde bırakılmadığını ifade eden Bakan Hulusi Akar, isim vermeden Suriye’nin kuzeyinde bulunan ABD ve Rusya güçlerine de şu mesajı verdi: “Suriye’deki muhataplarımızın mutabakatlar kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz.Sınırlarımızın ötesinden gelen saldırıların tahammül sınırlarımızı zorladığını, hatta aştığını söyleyebiliriz.”

İHA’LAR BULDU, KOMANDO VURDU

Terör örgütüne yönelik operasyonların detayları da ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, TSK unsurlarının Barış Pınarı bölgesinde belirlenen terör hedeflerine yönelik başlattığı cezalandırma operasyonlarında hedefler insansız hava araçları (İHA) tarafından takibe alındı. Fırtına obüslerinin de aralarında bulunduğu ateş destek vasıtalarıyla hedefler vurulurken, bölgede komandolar yoğun operasyonlar başlattı. Birçok yerde teröristlerle sıcak temas sağlandı.