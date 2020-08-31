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AA
Haber Giriş: 31.08.2020 - 19:49 | Son Güncelleme:

Cezaevlerine HES kodu ile ziyaret uygulaması yarın başlıyor

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Cezaevlerine HES kodu ile ziyaret uygulaması yarın başlıyor
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Cezaevlerine ziyaretçiler, yarından itibaren yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Hayat Eve Sığar (HES) kodu"yla alınacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu, ceza infaz kurumlarına dışarıdan girecek kişiler için "HES kodu" uygulamasına geçilmesini önerdi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ise 1 Eylül'den itibaren ziyaretçilerin cezaevlerine HES koduyla giriş yapmalarını kararlaştırdı.

Kod, cep telefonlarına indirilen HES uygulamasından ya da SMS'le alınabiliyor.

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