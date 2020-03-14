Cezaevlerindeki görüşler ne zaman başlayacak?

Cezaevlerindeki görüşlerin corona riski nedeniyle ertelenmesi, mahkum ve mahkum yakınlarını meraklandırdı. Gözler şimdi cezaevlerindeki görüşlerin ne zaman başlayacağın. İşte, konuya dair merak edilen ayrıntılar...

Açık ve kapalı tüm cezaevlerindeki görüşlerin, cezaevlerindeki aile görüş odalarının kullanımının, cezaevleri arasındaki nakillerin iki hafta süreyle ertelendiğini, iş yurtları kapsamında dışarıda çalışan hükümlülerin diğer hükümlülerden ayrılacağını, kuruma girenlerin ateşlerinin ölçüleceğini bildirdi.