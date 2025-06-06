Cezaevlerinde tahliyeler başladı: Bu bize bayram şekeri

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Sivas E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önüne dün sabah erken saatlerde gelen mahkûm aileleri, tahliye edilecek yakınlarını bekledi. Kurban Bayramı’nı evlerinde geçirecek olmanın mutluluğunu yaşayan mahkûmlar, kendilerini bekleyen aileleriyle hasret giderdi.

KUTLAMA YAPILDI

Antalya S Tipi Cezaevi önünde de duygusal ve renkli anlar yaşandı. Cezaevi girişine çıkan her araç heyecanla izlendi, kalabalık zaman zaman alkış tuttu, halay çekti. Bazı vatandaşlar araçlarının bagajında getirdikleri yiyeceklerle piknik yaptı, bazıları çocuklarıyla birlikte cezaevi duvarı önünde geceyi geçirdi. Tahliyeler kademeli şekilde yürütülecek.

‘ÇOK MUTLUYUZ’

Cezaevinde eşi bulunan Murat Can, “4.5 yıldır içerideydi. 2.5 senesi kalmıştı. Çifte bayram yapacağız nasip olursa. Hem bayram hem özgürlük” dedi. Mahkûm yakını Tolga Biçe de duygularını “Bize bayram şekeri oldu. Kardeşimize kavuştuk. Sevinçliyiz ve mutluyuz. Allah bir daha göstermesin” sözleriyle anlattı. Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda yakınlarıyla buluşan mahkûmlar da hasret giderdi. 19 aylık cezaevi sürecinin ardından tahliye olan Ayhan Özen, “Bayram öncesi bizim için çok büyük bir sevinç oldu. Çocuklarımın yanına gideceğim, bayramı birlikte yaşayacağız” diye konuştu.