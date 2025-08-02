Cezaevlerinde resital

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü (GSGM) bünyesindeki sanat toplulukları ile kapalı ceza infaz kurumlarında ‘Cezaevi Konserleri’ düzenlemeye başladı.

Projenin ilk adımı Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında 11 Nisan tarihinde Adana Suluca L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda atıldı. Daha sonra sırasıyla Manisa T Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu, Şanlıurfa 2 No’lu T Tipi Cezaevi İnfaz Kurumu, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu, Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu, Trabzon E Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu, Van T Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu’nda etkinlikler gerçekleştirildi. 8 Ağustos’ta da Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu’nda konser düzenlenecek.

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MAHKÛMLARIN SEVECEĞİ ŞARKILAR OKUNUYOR

Her etkinlikte de Genel Müdürlük bünyesindeki devlet sanatçılarından oluşan bir saz topluluğu ile solist sanatçı yer alıyor. Konserlerde ‘Urfalıyam Ezelden’, ‘Şu Garip Halimden Bilen İşveli Nazlı’, ‘Hatıran Yeter’, ‘Çile Bülbülüm Çile’, ‘Yalan Dünya’, ‘Kesik Çayır’, ‘Karadeniz türküleri’, ‘Nemrudun Gızı’, ‘Hangimiz Sevmedik’, ‘Bahçe Duvarından Aştım’ ve ‘Ah Bu Şarkılar’ gibi mahkûmların sevebileceği eserler seslendiriliyor.

Hürriyet’e konuşan ve kendisi de cezaevi konserlerine katılarak şarkı söyleyen sanatçı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, şunları söyledi:

“Bakanımız geçen yıl 20 büyükşehirde Kültür Yolu Festivallerini yapacağını açıklayınca biz de ne yapabiliriz diye düşündük. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım ile görüştük. Bu teklif bizden gitti onlara. ‘Cezaevlerinizde sanatçılarımızla onları bir sanatla, müzikle neşelendirelim’ dedik. Onlar da çok memnun oldular ve kabul ettiler. Cezaevine gidiyoruz, bizi bekliyorlar. Enis Bey, programın olacağı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sanatçılarının geleceği söylendiğinde ‘mahkûmların iki ay o hasretle yatıp kaltıklarını, konseri beklediklerini’ anlatıyor. Program olduktan sonra da üç ay hâlâ bunun neşesiyle yaşıyorlar. Demek ki dedik yaptığımız iş çok güzel bir noktaya erişti. Geri dönüşler çok iyi. Ben katıldım birkaç tanesine. İnanın o neşe, o mutluluk gözlerinden, yüzlerinden okunuyor.

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‘İSTEK ŞARKILAR GELİYOR HEP BİRLİKTE SÖYLENİYOR’

Şarkılara katılıyorlar, söylüyorlar. Bulundukları ortamdan uzaklaştırmak, hareketlilik katmak, duygu ve düşüncelerine hitap eden eserlerden oluşan repertuarlar seçmeye özen gösteriyoruz. Daha çok bilinen, gündelik şarkılara yer veriyoruz. İstek de alıyoruz. Pür dikkat sizi dinliyor, izliyorlar. Sizi gönül gözüyle görmek isteyen, gönül kulağıyla dinlemek isteyen ve her şeyiyle size böyle bakan kardeşlerimiz, hükümlüler var. Cezaevi İnfaz Kurumu görevlileri, etkinliklerin psikolojik açıdan iyileştirici gücünün hissedildiğini programların devam etmesinin olumlu sonuçlar vereceğini ifade ettiler.”