Cezaevlerinde görüşler ne zaman başlayacak? Görüşler ne zaman serbest olacak? Adalet Bakanlığı süreyi uzattı

Corona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, cezaevlerinde tutukluluk hali devam eden binlerce mahkum yakınını ilgilendiren karar açıklandı. Bu kapsamda 15 Mayıs'a kadar ertelenen görüşler bir kez daha uzatıldı. İşte, cezaevlerinde görüşlerin açılacağı tarihle ilgili detaylar.

CEZAEVLERİNDE GÖRÜŞLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Adalet Bakanlığından alınan bilgiye göre, açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki avukat ziyareti dahil bütün görüşler, açık ceza infaz kurumlarında kalanların özel izin hakları, hastalık ve güvenlik durumları dışında bir ceza infaz kurumundan başka kuruma yapılan nakiller, hükümlülerin kurum dışı çalışma, lokanta, sosyal tesis, dış kantin gibi iş yurdu faaliyetleri 30 Mayıs'a kadar ertelendi.

Ayrıca birden fazla koğuşla birlikte yapılan faaliyetlerin, ceza infaz kurumlarındaki ve çocuk eğitim evlerindeki aile görüşme odalarının kullanımının, ceza infaz kurumlarında anneleriyle birlikte kalan 0-6 yaş grubunun, dışarıdaki ebeveynleri ya da yakınlarına teslim edilmesi uygulamasının ertelenmesine ilişkin süre de aynı tarihe kadar uzatıldı.

Tedbrler çerçevesinde tutuklu ve hükümlü yakınları zorunlu durumlarda ziyaretlerini başsavcılık kararıyla yapabilecek. Avukatlar zorunlu durumlarda maske ve eldiven takarak kapalı görüş yapabilecek.

CEZAEVLERİNE KABUL EDİLECEK HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İÇİN YENİ UYGULAMA

Öte yandan Adalet Bakanlığının aldığı karar kapsamında, cezaevlerine yeni giriş yapacak tutuklu ve hükümlülere muayeneleri sırasında PCR testi uygulanacak.

Bu kişiler 14 gün süreyle tek kişilik odalarda kalacak ve sağlık kontrolünden geçirilecek. Bu sürenin sonunda tekrar numune alınarak PCR testi gerçekleştirilecek. Test sonucu pozitif çıkanlar hastaneye sevk edilecek.