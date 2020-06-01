MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCezaevlerinde görüşler ne zaman başlayacak?
GeriGündem Cezaevlerinde görüşler ne zaman başlayacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 01.06.2020 - 13:02,Son Güncelleme:

Cezaevlerinde görüşler ne zaman başlayacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cezaevlerinde görüşler ne zaman başlayacak?
Abone Olgoogle-news

Koronavirüs vaka sayılarında olumlu gelişmeler gözlenmesinin ardından normalleşme adımları atılmaya başlandı. Salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamaların büyük bölümünün 1 Haziran itibariyle kaldırılmasına karar verildi. Bu gelişmelerin ardından uzun bir süredir yapılamayan cezaevi görüşlerinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, cezaevlerinde görüşler ne zaman başlayacak?

11 Mayıs'ta yeniden hizmete açılan AVM’ler ve kuaförlerin ardından lokanta ve kafeler de 1 Haziran’da yeniden kapılarını açtı. Tüm bunlar olurken, merak edilen bir diğer konusu ise normalleşme adımları kapsamında cezaevi görüşlerinin ne zaman başlayacağında. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Cezaevlerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 13 Mart'tan itibaren durdurulan kapalı görüşler, bugün yeniden başlatıldı.

Hükümlü ve tutuklular, kapalı görüşte sadece bir yakınıyla görüştürülecek. Salgın nedeniyle görüş hakkını kullanamayan hükümlü ve tutuklulara, ilave görüş hakkı da verilecek.

Cezaevlerine ateşleri ölçülerek alınacak ziyaretçiler, maske takacak. Kapalı görüşlerin yapıldığı bölümlerde, belirlenen aralıklarla dezenfeksiyon gerçekleştirilecek, ziyaretçiler ile hükümlü ve tutuklular için gerekli önlemler alınacak.

Adalet Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri kapsamında cezaevlerindeki açık ve kapalı görüşleri 13 Mart'tan itibaren ertelemişti.

Açık görüşlerin durdurulması kararı devam edecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle