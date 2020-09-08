Cezaevlerinde eğitim seferberliği
Adalet Bakanlığı’nın cezaevlerindeki temel eğitim programları kapsamında, bu yılın ilk sekiz ayında 44 bin 353 mahkûm ortaokul veya liseye kayıt yaptırırken, 14 bin 128 tutuklu ve hükümlü de ön lisans programlarından doktorayla yüksek öğretimine devam ediyor. Mahkûmlardan 110’u yüksek lisans, 47’si doktora eğitimi alıyor.
Cezaevlerinde eğitim ve öğretimin yanı sıra mesleki eğitim de veriliyor. Meslek kursları ve atölye çalışmalarıyla tutuklu ve hükümlülerin sertifikalı meslek sahibi olmaları sağlanıyor. 2019’da 82 bin 18 tutuklu ve hükümlü açılan iş ve meslek kurslarını başarıyla tamamladı. İşyurtları Kurumu’nun 324 işyurdu müdürlüğünde, 180’den fazla iş kolunda yılda ortalama 60 bin hükümlü mesleki eğitim alıyor. Son iki yılda 114 tutuklu ve hükümlü hafızlık eğitimi gördü. Bu eğitimi alanlardan 13’ü Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yeterlilik sınavını geçerek hafız oldu.
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