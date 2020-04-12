Cezaevleri tıbbi malzeme fabrikası gibi çalışıyor

ADALET Bakanlığı koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler alırken, cezaevlerindeki tedbirlerin süresi de üçüncü kez, 30 Nisan’a kadar uzatıldı. Cezaevlerinde sağlık çalışanları için tek kullanımlık maske ve tıbbi malzeme üretimi de artarak devam ediyor. Son 2.5 haftada 1 milyon 100 bin maske ve 400 bin tulum üretilip hastanelerdeki sağlık çalışanlarına ulaştırıldı.

MASKE, TULUM, GÖZLÜK

Koronavirüs ile mücadelenin başladığı mart ayından itibaren, 16 Mart ile 5 Nisan arasında, cezaevlerine bağlı 23 işyurdu müdürlüğünde maske, tulum ve tek kullanımlık hastane ürünlerinin yanında 1 milyon 500 bin adet spanç katlama işi ile 40 bin adet gözlük montajı yapıldı.

MÜLAKATA ERTELEME

Öte yandan Adalet Bakanlığı, hakim ve savcı adaylığı mülakatlarının ertelendiğini açıkladı. Alımı yapılacak bin 300 hakim ve savcı adayının üç katı 3 bin 900 kişi 4 Mayıs-10 Temmuz arasında mülakata çağrılacaktı. Bakanlık ayrıca cezaevlerinde uygulanan; birden fazla koğuşla birlikte yapılan faaliyetler, ceza infaz kurumlarındaki ve çocuk eğitim evlerindeki aile görüşme odalarının kullanımı, ceza infaz kurumlarında anneleriyle birlikte kalan 0-6 yaş grubu çocukların kreşe ve ana okuluna gitmeleri ile çocukların dışarıdaki ebeveynleri ya da yakınlarına teslim edilmesi uygulamalarını üçüncü kez, 30 Nisan’a kadar erteledi.