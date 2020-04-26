Cezaevleri haftada 1 milyon maske üretti

Koronavirüs salgınının görüldüğü ilk günlerde, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün talimatıyla cezaevlerindeki işyurtlarında hastane ürünleri üretilmeye başlandı. ABD ve Avrupa ülkelerinde bile maske sıkıntısı yaşanırken, sadece cezaevlerindeki işyurtları bünyesinde son bir haftada 1 milyondan fazla maske, 100 binden fazla tulum ve tek kullanımlık hastane ürünleri üretildi. Adalet Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren İşyurtları Kurumu’nda 300’den fazla işkolunda üretim gerçekleştiriliyor.

MASKE, TULUM, GÖZLÜK

Sadece son bir hafta içerisinde 29 işyurdu müdürlüğünde 1 milyondan fazla maske, 15 işyurdunda 106 binden fazla tulum ve tek kullanımlık hastane ürünleri, üç işyurdunda 183 binden fazla spaç katlama işi ve 1 işyurdunda da 138 bin gözlük montajı gerçekleştirildi. Cezaevleri ayrıca, son bir ayda 560 tondan fazla sıvı el sabunu, 432 ton yüzey temizleyici, 66 ton kolonya üreterek vatandaşların kullanımına sundu.