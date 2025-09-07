×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cezaevinin güvenlik kameraları ortaya çıkardı... 26 yaşındaki avukat Meltem tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Cezaevi#Tutuklama#Avukat
Cezaevinin güvenlik kameraları ortaya çıkardı... 26 yaşındaki avukat Meltem tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2025 11:03

Kırşehir Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan müvekkili A.K. ile görüşmeye giden Avukat Meltem Yılmaz (26), müvekkiline sentetik hap vermeye çalışırken yakalandı. Avukat Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haberin Devamı

Olay, 2 Eylül saat 14.00 sıralarında Kırşehir Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda meydana geldi. Müvekkili A.K. ile görüşmesinin ardından Avukat Meltem Yılmaz'ın hareketlerinden şüphelenen cezaevi yetkilileri, güvenlik kameralarını inceledi. Görüşme sırasında, avukatın müvekkiline bir cisim verdiği tespit edildi.

ÜZERİNDEN SENTETİK HAPLAR ÇIKTI

Tutuklu A.K.’nin üzerinden yapılan aramada, 13 sentetik ecza niteliğinde yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi. Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Sulh Ceza Hakimliği kararıyla avukatın aracında yapılan aramada da benzer nitelikte 63 sentetik hap bulundu. Gözaltına alınan Meltem Yılmaz, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Gözden KaçmasınAnneye imdat mesajı: Öldürdü bu beni | Önce kabusu yaşattı sonra hastaneye götürdü... Gözü dönmüş eski eş serbest kaldıAnneye 'imdat' mesajı: Öldürdü bu beni | Önce kabusu yaşattı sonra hastaneye götürdü... Gözü dönmüş eski eş serbest kaldıHaberi görüntüle

Cezaevinin güvenlik kameraları ortaya çıkardı... 26 yaşındaki avukat Meltem tutuklandı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cezaevi#Tutuklama#Avukat

BAKMADAN GEÇME!