Cezaevine girmeden birikim yapacaktık

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ESKİ CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve bazı MHP’li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasına yönelik olarak 171 sanık hakkındaki davaya bakan Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi nisan ayında kararını açıklamıştı. Mahkeme, 43 sanığa 6 yıl 3 aydan 92 yıla kadar değişen sürelerde cezaya hükmetmişti. Sanıklardan Ahmet Yılmaz Ekiz’e ‘FETÖ üyeliği’, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etme’, ‘kişisel verileri hukuku aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak’, ‘nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme’, ‘siyasi hakların kullanılmasını engelleme’ suçlarından 23 yıl 6 ay, Akif Buyrukoğlu’na da benzer suçlardan 34 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme hükmü açıkladıktan sonra 12 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı. Hakkında yakalama kararı çıkartılan eski polisler Ahmet Yılmaz Ekiz ve Akif Buyrukoğlu, 21 Mayıs’ta Tekirdağ’da saklandıkları evde yakalandı. Yakalamaya ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.

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ÇANTADA 4 BİN 500 EURO

Dava dosyasına gönderilen belgelere göre, 21 Mayıs’ta Tekirdağ’ın Saray ilçesinde düzenlenen operasyonda Ekiz ve Buyrukoğlu kiraladıkları evde, sırt çantalarında 4 bin 500 Euro’yla yakalandı. 2 sanık, tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki sanığın savunmasına ilişkin SEGBİS çözümleri, 8 Haziran’da tamamlanarak dava dosyasına konuldu.

PARALARI YAKINLARINA VERİN

Savcılık sanıkların tutuklanmasını talep ederken, ele geçirilen menkul kıymetteki eşyaların yakınlarına teslimi konusundaki taleplerinin kabulüne karar verilmesini istedi. Mahkeme, paraların iadesine ilişkin yetkinin Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’na ait olduğuna karar verdi.

BORÇLARI KAPATIP TESLİM OLACAKTIK



SANIK Ahmet Yılmaz Ekiz, ifadesinde güneş enerjisinden elektrik üretme işi yaptığını öne sürdü: “Tebligat gelene kadar bu işleri devam ettirmek istiyordum. Borçlarım vardı, etrafı toparlamam gerekiyordu. Ondan sonrada teslim olmayı düşünüyordum. Burada fabrikalar çok yoğun. Yani şu anda yüzde 400 elektrik faturaları arttı. Ondan dolayı da bu işe çok büyük rağbet var. ‘Çoluğumuzun, çocuğumuzun rızkının peşinden koşalım’ diye geldik buraya. Kaçma gibi bir niyetim olsaydı, sınır kapısına giderim.”

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DÖVİZ KULLANIYORUZ

Firari polis Ekiz, üzerinde bulunan Euro’larla ilgili olarak da güneş enerjisi sistemlerine ilişkin işlerde döviz kullanıldığını bu nedenle parayı yanında taşıdığını da iddia etti: “Hangi firmayı ararsanız arayın size döviz ile fiyat verecektir. Akif Bey’e 4 bin 500 Euro getirmesini ben söyledim. Yani 11 bin -12 bin Euro’ya kadar falan para olursa buradaki işimizi rahat rahat yürütebiliyorduk.”

TİCARET İÇİN GELDİK



Sanık Akif Buyrukoğlu da “Burada bulunmamızın amacı tamamıyla ticari bir iş içindi. Yani cezaevine yol gözüküyordu. Dedik en azından cezaevine gidene kadar biraz birikim yapalım da çoluk çocuk mağdur olmasın. Bu düşünceyle sağda solda iş aramaya girdik. Parayı sırf malzeme temini amacıyla bulunduruyorduk. Kaçacak olsak buralara gelmezdik” diye konuştu.