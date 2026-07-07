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Cezaevinden yeni çıkmıştı! Tartıştığı kişiyi öldüren zanlı 11 yıl önce de eniştesini katletmiş

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#Halil Korkut#Muğla#Cinayet
Cezaevinden yeni çıkmıştı Tartıştığı kişiyi öldüren zanlı 11 yıl önce de eniştesini katletmiş
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2026 10:05

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir restoranda çıkan tartışmada Halil Korkut'u tüfekle vurarak öldüren ve mezarlıkta yakalanan Coşkun K.'nin, 11 yıl önce de ablasının ölümünden sorumlu tuttuğu eniştesini öldürdüğü ve yakın zamanda tahliye olduğu ortaya çıktı.

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Olay, saat 01.00 sıralarında Menteşe'nin Yılanlı mevkisindeki bir restoranda meydana geldi. Coşkun K. ile Halil Korkut arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Coşkun K., yanında bulunan tüfekle Korkut'a ateş etti. Korkut, vücuduna isabet eden saçmalarla yaşamını yitirdi.

MEZARLIKTA YAKALANDI

Olayın ardından 48 AHT 851 plakalı araçla kaçan Coşkun K., yaklaşık bir saat sonra Şenyayla Mezarlığı'nda suç aleti tüfekle birlikte yakalandı.

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Cezaevinden yeni çıkmıştı Tartıştığı kişiyi öldüren zanlı 11 yıl önce de eniştesini katletmiş

(Coşkun K.)

ENİŞTESİNİ DE ÖLDÜRMÜŞ

Olayla ilgili soruşturma sürürken, Coşkun K.'nin 11 yıl önce sobadan sızan gazdan zehirlenip, hayatını kaybeden ablasının ölümünden sorumlu tuttuğu eniştesi Aytekin Köse'yi sokak ortasında göğsüne 2 el ateş ederek öldürdüğü, yakın zamanda da cezaevinden tahliye olduğu belirtildi.

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#Halil Korkut#Muğla#Cinayet

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