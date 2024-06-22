Cezaevinden tahliye oldu, eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Haberin Devamı

Olay, 20 Haziran'da Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'nde meydana geldi. Bayramdan 2 gün önce ‘Ruhsatsız silah bulundurmak’ suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye olan Bekir Aktekin, eşi Seher Aktekin’i babasının bekçilik yaptığı portakal bahçesine götürdü. Seher Aktekin, buradaki evde aile büyükleriyle bir süre sohbet ettikten sonra kahvaltı hazırlamak için mutfağa doğru yöneldi. Bu sırada arkasından giden Bekir Aktekin, yanında getirdiği pompalı tüfekle eşine ateş etti. Aktekin, olay yerinde hayatını kaybetti. Bekir Aktekin, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Seher Aktekin’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp, toprağa verildi. Bekir Aktekin ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberin Devamı

DAHA ÖNCE UZAKLIŞTIRMA ALMIŞ

Bu arada, eşine ve çocuklarına uyguladığı aile içi şiddet nedeniyle daha önce 3 kez uzaklaştırma alan Bekir Aktekin’in geçen yıl da 11 yaşındaki oğluna şiddet uyguladığı için ceza alıp 6 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği bildirildi.