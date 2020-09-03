Cezaevinden şartlı tahliye olan hükümlü, arkadaşının evinde öldü

Olay, saat 09.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Alsancak Mahallesi Özden sokaktaki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, koronavirüs salgını nedeniyle 2 ay önce Kayseri T Tipi cezaevinden şartlı tahliye olan Hüseyin Güden, arkadaşı Resul Ç’nin evinde giderek paslı tellerin üzerine düştüğünü söyledi. Eve giren Güden, bir süre sonra yere yığıldı. Resul Ç'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, Hüseyin Güden'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi sonucu öldüğü ihtimali üzerinde durulan Güden'in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.