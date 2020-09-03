Cezaevinden izinli çıktı, uyuşturucuyla yakalandı

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, açık cezaevinden izinli çıkan A.İ.’nin uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan A.İ., polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. A.İ.’nin üzerinde yapılan aramada, 300 gram bonzai ve 100 ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan A.İ., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘uyuşturucu ticareti’ suçundan tutuklandı. A.İ.’nin, daha önce de 'uyuşturucu satmak' suçundan tutuklanıp, bir süre kapalı cezaevinde kaldıktan sonra açık cezaevine alındığı öğrenildi.