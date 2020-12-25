Cezaevinden izinli çıktı eşini vurdu!

Alınan bilgiye göre, İbrahimce Mahallesi 400. Sokak'ta oturan R.K. (40), karısı Ç.K. (37) ile kıskançlık yüzünden tartıştı.



Tartışma sırasında R.K, evdeki av tüfeğiyle eşine ateş açtı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar Ç.K'nin sırtına isabet etti. Ağır yaralanan kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi.



Kadının cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Polis ekiplerinin suç aleti tüfekle yakaladığı şüpheli R.K, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



Şüphelinin, cezaevinden izinli olarak çıktığını belirtildi.