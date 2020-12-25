MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCezaevinden izinli çıktı eşini vurdu!
GeriGündem Cezaevinden izinli çıktı eşini vurdu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 25.12.2020 - 20:17 | Son Güncelleme:

Cezaevinden izinli çıktı eşini vurdu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cezaevinden izinli çıktı eşini vurdu!
Abone Olgoogle-news

Balıkesir'in Edremit ilçesinde karısını tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahimce Mahallesi 400. Sokak'ta oturan R.K. (40), karısı Ç.K. (37) ile kıskançlık yüzünden tartıştı.

Tartışma sırasında R.K, evdeki av tüfeğiyle eşine ateş açtı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar Ç.K'nin sırtına isabet etti. Ağır yaralanan kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kadının cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis ekiplerinin suç aleti tüfekle yakaladığı şüpheli R.K, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin, cezaevinden izinli olarak çıktığını belirtildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle